Выбран новый генеральный секретарь ОДКБ

На неформальной встрече совета коллективной безопасности ОДКБ президенты выбрали нового генерального секретаря организации. Об этом сегодня по итогам саммита сообщил исполняющий обязанности генсека Валерий Семериков.
По его словам, в ходе встречи президенты обсудили
Со 2 мая 2017 года генеральным секретарем ОДКБ станет Юрий Хачатуров.
Валерий Семериков рассказал, что председатель Совета коллективной безопасности Александр Лукашенко проинформировал о приоритетах, которые объявила Беларусь на период своего председательства в ОДКБ.
Кроме того, принято решение о награждении бывшего генсека организации Николая Бордюжи знаком отличия первой степени Совета коллективной безопасности ОДКБ.