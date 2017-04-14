Спикеру Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову подарили «Илгэлээхардах»

Председатель государственного собрания Якутии Александр Жирков во время встречи с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым вручил ему книгу с переводом рассказа Чингиза Айтматова «Белый дождь» («Илгэлээхардах»). Об этом сообщила
Уточняется, что на встрече стороны обсудили широкий круг вопросов, касающийся сотрудничества Кыргызстана и Якутии.
«В частности, стороны отметили необходимость активизации двустороннего партнерства и выразили готовность и в дальнейшем оказывать содействие в развитии регионального сотрудничества. Торага обратил внимание на необходимость расширения взаимодействия в