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Власть

Спикеру Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову подарили «Илгэлээхардах»

Председатель государственного собрания Якутии Александр Жирков во время встречи с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым вручил ему книгу с переводом рассказа Чингиза Айтматова «Белый дождь» («Илгэлээхардах»). Об этом сообщила пресс-служба парламента Кыргызстана.

Уточняется, что на встрече стороны обсудили широкий круг вопросов, касающийся сотрудничества Кыргызстана и Якутии.

«В частности, стороны отметили необходимость активизации двустороннего партнерства и выразили готовность и в дальнейшем оказывать содействие в развитии регионального сотрудничества. Торага обратил внимание на необходимость расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49598/
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