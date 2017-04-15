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Власть

В Кыргызстане городам и селам предлагают давать имена людей

На рассмотрение парламента Кыргызстана внесены поправки в закон «О географических названиях».

Согласно действующей редакции Закона «О географических названиях в КР», наименование и переименование административно-территориальных единиц, органов местного самоуправления, городов, сел именами людей запрещается.

Ряд депутатов предлагают предусмотреть исключения. Селам могут присваиваться имена лиц, непосредственно принимавших участие в открытии, изучении, освоении географических объектов, а также выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры, имеющих заслуги перед государством.

Наименования и переименования сел также разрешается именами исторических лиц. Исключение предусматривается в целях возвращения отдельным объектам утраченных, но широко известных в прошлом и настоящем географических названий.

В случае принятия законопроекта появится возможность увековечить память С.Каралаева, Б.Алыкулова, Ч.Айтматова, С.Жигитова, А.Осмонова, У.Салиевой, Б.Бейшеналиевой и других.

По закону все расходы, связанные с наименованием и переименованием географических объектов КР, производятся за счет бюджета органа местного самоуправления, на территории которого находятся эти объекты.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49616/
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