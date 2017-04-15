04:29
+3
USD 68.35
EUR 72.61
RUB 1.21
Власть

Увеличить гарантийный срок новых автомобильных дорог предлагают в Жогорку Кенеше

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах» вынесены на общественное обсуждение на сайте парламента.

Документ подготовлен в целях усиления ответственности подрядчиков при строительстве дорог, повышения качества и обеспечения гарантий по своевременному обслуживанию трасс.

По данным Министерства транспорта и дорог, дорожная сеть обеспечивает до 96 процентов грузовых и до 98 процентов пассажирских перевозок в республике. Общая протяженность дорожной сети в КР составляет около 34 тысяч километров.

Согласно действующему закону, гарантийный срок исчисляется с момента сдачи заказчику законченных новых автомобильных дорог и составляет не менее двух лет, а для реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог - не менее одного года.

«Скорость износа дорог в КР сегодня показывает, что большинство подрядчиков небрежно относятся к своим обязательствам по строительству или ремонту дорог и различных сооружений. При этом большая часть проектов реализуется за счет привлечения финансовых средств международных доноров, которые выдаются в форме грантов и долгосрочных кредитов», — отмечают нардепы.

«Срок службы многих вновь построенных и реконструированных дорог не превышает двух-трех лет. В некоторых случаях новые автомобильные дороги приходят в негодность после одного года эксплуатации», — говорится в справке-обосновании.

Законопроектом предлагается установить гарантийный срок новых автомобильных дорог не менее пяти лет и гарантийный срок реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог не менее трех лет.

«Если не увеличивать гарантийный срок, государство берет на себя дополнительную нагрузку по обслуживанию новых и реконструированных трасс, что весьма неразумно в условиях ограниченности бюджета страны», — добавляют народные избранники.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49622/
просмотров: 1144
Версия для печати
Материалы по теме
«Синий кит» подтолкнул депутата внести поправки в Уголовный кодекс
В Кыргызстане городам и селам предлагают давать имена людей
Два министерства работали над законопроектом, «исправив одно предложение»
За годы моратория в Кыргызстане зафиксирован 31 факт вырубки ценных деревьев
Нечеткими формулировками в законах недовольны в парламенте
Дешевой некачественной колбасой озаботились в парламенте Кыргызстана
Депутат «почувствовал мафию» в законопроекте о ветеринарии в Кыргызстане
Депутаты парламента Кыргызстана опасаются передачи ветеринарии в частные руки
В Кыргызстане намерены повысить доступ молодых специалистов к стажировкам
Максат Сабиров отказался рассказывать о конфликте с Мирланом Жеенчороевым
Популярные новости
Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в&nbsp;Бишкеке Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке
Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в&nbsp;$17&nbsp;миллионов в&nbsp;РКФР Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в $17 миллионов в РКФР
Бывший шофер &laquo;Кыргызавтомаша&raquo; возглавит Генконсульство в&nbsp;Стамбуле Бывший шофер «Кыргызавтомаша» возглавит Генконсульство в Стамбуле
Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на&nbsp;пост посла Кыргызстана в&nbsp;Китае Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на пост посла Кыргызстана в Китае
Бизнес
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Мобильный оператор О!: Впервые &laquo;Город 312&raquo; выступит в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде! Мобильный оператор О!: Впервые «Город 312» выступит в Оше и Джалал-Абаде!