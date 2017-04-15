Увеличить гарантийный срок новых автомобильных дорог предлагают в Жогорку Кенеше

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах» вынесены на общественное обсуждение на сайте парламента.
Документ подготовлен в целях усиления ответственности подрядчиков при строительстве дорог, повышения качества и обеспечения гарантий по своевременному обслуживанию трасс.
По данным Министерства транспорта и дорог, дорожная сеть обеспечивает до 96 процентов грузовых и до 98 процентов пассажирских перевозок в республике. Общая протяженность дорожной сети в КР составляет около 34 тысяч километров.
Согласно действующему закону, гарантийный срок исчисляется с момента сдачи заказчику законченных новых автомобильных дорог и составляет не менее двух лет, а для реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог - не менее одного года.
«Срок службы многих вновь построенных и реконструированных дорог не превышает
Законопроектом предлагается установить гарантийный срок новых автомобильных дорог не менее пяти лет и гарантийный срок реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог не менее трех лет.