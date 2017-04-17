Президента Кыргызстана просят подписать закон о защите от семейного насилия

Представители кризисных центров просят президента Кыргызстана подписать законопроект «Об охране и защите от семейного насилия», принятый парламентом в марте 2017 года.

«Мы содрогаемся от ужаса и разнообразия насилия, которое происходит в семье между близкими и родными людьми. Родной отец в течение нескольких лет насиловал своих дочерей. Родной дядя избивал и насиловал малолетнего племянника. Муж забил до смерти свою супругу на глазах у детей… И такие истории можно перечислять долго. А сколько еще таких семей, где особо уязвимые — дети, пожилые, инвалиды, женщины — находятся в опасности, а может, и долгое время подвергаются насилию со стороны близкого родственника? Но продолжают молчать и терпеть», — говорится в обращении.

«Семейное насилие является достаточно распространенной и латентной проблемой, результатом которой нередко становятся убийства и изнасилования, в том числе малолетних детей. Женщина, которую избивает муж, имеет заниженную самооценку, она не может вести полноценную социальную жизнь. Забитая и униженная мать вряд ли сможет воспитать сильных, свободных и активных детей, которые смогут развивать наше общество», — отмечают гражданские активисты.

Кроме этого, в семьях, где есть насилие, зачастую происходит воспроизводство этого явления. Дети впитывают от родителей насильственную модель поведения, которую будут применять в своих будущих семьях.

По данным исследований, прямые затраты государства только на один случай убийства человека на почве семейного насилия составляют более 1,6 миллиона сомов.

«Принятый депутатами законопроект усиливает ответственность государственных и органов местной власти за предупреждение семейного насилия на ранней стадии и недоведения до убийства. На реализацию потребуется 25 миллионов сомов. Неужели не найдется в год 25 миллионов, чтобы не потерять человеческие жизни и не разрушить судьбы?! Сегодня от вашего решения зависит, будет ли государство стоять на пути охраны и защиты униженных, избитых детей, инвалидов, женщин и пожилых», — пишут авторы обращения к главе государства.