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Власть

Зять мэра Бишкека и бывший шофер «Кыргызавтомаша» назначены на дипдолжности

Алмазбек Атамбаев подписал указ, по которому Азамат Усенов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Китайской Народной Республике. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Кроме того, Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Эркина Сопокова Генеральным Консулом Кыргызстана в городе Стамбуле.

Напомним, кандидатуры Усенова и Сопокова утвердили депутаты Жогорку Кенеша на прошлой неделе.

Другим указом он освободил от должности посла в Китае Канайым Бактыгулову.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49666/
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