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Власть

Жители Турции выбрали президентскую форму правления

Стали известны предварительные результаты референдума в Турции. Накануне граждане страны выражали мнение по поводу изменения конституции. Поправки предполагалось внести в 18 статей закона. В результате произойдет переход государства на президентскую форму правления, пишет «Правда.ru».

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«За» высказались 51,2 процента жителей Турции, 48,8 процентов — «против». Об этом заявил глава ЦИК Турции Сади Гювен. Голосов «за» было на 1,25 миллиона больше.

В числе поправок в конституцию — упразднение должности премьер-министра, самостоятельное назначение президентом вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Также глава государства сможет объявлять режим чрезвычайного положения, его указы можно будет отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.

Итоги референдума вызвали недовольство в Европе. К примеру, в Германии заявили, что после голосования необходимо прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС. По мнению немецких политиков, дверь в Евросоюз для Турции «окончательно закрыта».
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49667/
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