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Власть

В Кыргызстане решили узаконить национальные виды спорта

Поправки в Закон «О нематериальном культурном наследии КР» рассмотрели сегодня на заседании профильного комитета парламента.

В частности, в закон вносят понятия «национальные виды спорта» и «традиционные игры».

«Они являются неотъемлемой частью культуры кыргызского народа. Многие имеют многовековую историю, сохранились до наших дней, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Кыргызстан становится примером развития и совершенствования национальных видов спорта и традиционных игр, народных традиций, инициатором крупных международных спортивных мероприятий. Доказательство тому — проведение Всемирных игр кочевников в 2014-м и в 2016-м годах», — говорится в справке-обосновании.

«Национальные виды спорта и традиционные игры в процессе глобализации подвергаются постоянной угрозе полного или частичного разрушения в случае невключения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В марте 2016 года Кыргызстан представил номинацию «Кок бору — традиционная конная игра» для внесения в этот список, поэтому возникла необходимость узаконить понятие «традиционные игры», — добавили в Минкультуры.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49691/
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