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Власть

Депутат Тазабек Икрамов в знак протеста покинул заседание комитета

Депутат парламента Тазабек Икрамов в знак протеста покинул заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Его коллега Евгения Строкова предложила заслушать итоги рабочей группы по изучению деятельности столичного Департамента здравоохранения. «В бумагах написано, что Строкова — председатель рабочей группы, но голосования по этому вопросу не было. Это нарушение регламента. Я не вижу смысла заслушивать отчет», — сказал он и вышел из зала заседаний.

«Просто Тазабек Икрамов сам хотел быть председателем рабочей группы, поэтому и такой протест», — предположила Евгения Строкова. После этого Икрамов вернулся в зал и повторил, что были нарушения, и снова вышел.

Депутаты продолжили заслушивать отчет.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49695/
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