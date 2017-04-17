В Жогорку Кенеше настаивают на ликвидации Департамента здравоохранения

Депутаты профильного комитета парламента настаивают на ликвидации столичного Департамента здравоохранения и увольнении его директора Кубанычбека Кулбатырова. Об этом заявили сегодня на заседании, где представлен отчет рабочей группы по изучению его деятельности.

Члены группы перечислили ряд выявленных нарушений. «В заключение мы поставили вопрос об увольнении Кулбатырова и ликвидации департамента. Мэрия Бишкека совместно с Минздравом пытаются реорганизовать эту структуру, переименовав в управление. Но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Этот орган дублирует функции Минздрава, поэтому лучше всего его ликвидировать, а имеющиеся активы передать Министерству здравоохранения. Здание департамента отдать Республиканскому эндокринологическому диспансеру, который на протяжении многих лет не имеет своего помещения», — пояснила депутат Альфия Самигуллина.

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Отметим, в адрес Кубанычбека Кулбатырова в парламенте КР звучала критика, его обвинили в запугивании и шантаже. Департамент предложили реформировать. Сам Кулбатыров не согласен с претензиями и связал это с реформами, которые он проводит. Недавно Бишкекский городской кенеш принял решение о переименовании департамента в управление. Вице-мэр Айгуль Рыскулова заявила, что Кулбатыров написал заявление об увольнении, однако глава Минздрава Талантбек Батыралиев опроверг данную информацию.