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Власть

Скоро по образованию в Кыргызстане можно будет заказывать панихиду

«Если коррупционные кадры будут перетасовываться, как карты в колоде, то скоро можно будет заказывать панихиду по образованию», — заявила сегодня на заседании коалиции большинства депутат от СДПК Евгения Строкова.

На заседании сегодня рассматривают отчет правительства по итогам работы в 2016 году. Депутат отметила, что поддержит отчет, но при этом попросила «не расценивать заключение рабочих депутатских групп как личные просьбы депутатов». Парламентарий напомнила, что заключения рабочих групп — это глубокий анализ с привлечением экспертов. Она также напомнила, что Жогорку Кенеш не только законодательный, но и контролирующий орган.

«Я также хотела бы попросить увеличить полномочия вице-премьеров. Иногда сокращенные полномочия не дают правительству быстро реагировать. Борьба с коррупцией в социальном секторе идет. Но если мы и дальше будем перетасовывать коррупционные кадры, я здесь имею в виду ректора КНУ, то скоро по образованию можно будет панихиду справлять», — заключила Евгения Строкова.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49704/
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