Лидер СДПК не в курсе того, что выборы президента должны пройти 27 августа

Лидер СДПК Иса Омуркулов еще не в курсе того, что выборы президента должны пройти 27 августа. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Иса Омуркулов находится на больничном и еще не ознакомился с письмом, которое направила фракция «Ата Мекен».

Напомним, сегодня на пресс-конференции депутаты «Ата Мекена» сообщили, что согласно Конституции КР выборы должен назначать Жогорку Кенеш. Парламент не позднее 26 апреля должен назначить дату голосования. Выборы президента должны состояться 27 августа.

Фракция «Ата Мекен» направила документ лидерам парламентских фракций и спикеру Жогорку Кенеша.