03:20
+21
USD 67.88
EUR 72.30
RUB 1.21
Власть

Лидер СДПК не в курсе того, что выборы президента должны пройти 27 августа

Лидер СДПК Иса Омуркулов еще не в курсе того, что выборы президента должны пройти 27 августа. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Иса Омуркулов находится на больничном и еще не ознакомился с письмом, которое направила фракция «Ата Мекен».

Напомним, сегодня на пресс-конференции депутаты «Ата Мекена» сообщили, что согласно Конституции КР выборы должен назначать Жогорку Кенеш. Парламент не позднее 26 апреля должен назначить дату голосования. Выборы президента должны состояться 27 августа.

Фракция «Ата Мекен» направила документ лидерам парламентских фракций и спикеру Жогорку Кенеша.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49708/
просмотров: 2856
Версия для печати
Материалы по теме
В закон о выборах президента Кыргызстана можно внести поправки
«Ата Мекен» просит депутатов рассмотреть дату выборов президента Кыргызстана
Эксперт посоветовал Саляновой и Шыкмаматову внимательнее читать закон о выборах
«Ата Мекен» вводит общественность в заблуждение относительно выборов президента
«Ата Мекен» не исключает, что парламент не поддержит выводы о проведении выборов
Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа
Жители Турции выбрали президентскую форму правления
Парламентарии России намерены наблюдать за выборами президента Кыргызстана
В Кыргызстане журналистов и НПО требуют призвать к ответственности
Иса Омуркулов: Кто смелый, пусть покажет пример и пойдет на роспуск парламента
Популярные новости
Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в&nbsp;Бишкеке Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке
Бывший шофер &laquo;Кыргызавтомаша&raquo; возглавит Генконсульство в&nbsp;Стамбуле Бывший шофер «Кыргызавтомаша» возглавит Генконсульство в Стамбуле
Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на&nbsp;пост посла Кыргызстана в&nbsp;Китае Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на пост посла Кыргызстана в Китае
Анвар Артыков заявил, что Аида Салянова &laquo;сидит и&nbsp;воняет&raquo; в&nbsp;парламенте Анвар Артыков заявил, что Аида Салянова «сидит и воняет» в парламенте
Бизнес
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски
Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие
Такого еще не&nbsp;было: Beeline дарит &laquo;Подарок каждому&raquo;! Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!