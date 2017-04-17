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Власть

По маршруту Бишкек — Кара-Балта предлагают запустить экспресс-поезд

На время реабилитации автородороги Бишкек — Кара-Балта в ЖК предлагают запустить по маршруту экспресс-поезд. С таким предложением сегодня на заседании коалиции парламентского большинства выступил депутат Дастан Джумабеков.

По его словам, когда начнется строительство дороги, будет большое число пробок. Для решения проблемы он предложил правительству рассчитать расходы на запуск экспресс-поезда. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков посчитал, что предложение вполне разумное.

«Я поддерживаю вашу идею. Мы дадим поручение «Кыргыз темир жолу» и Министерству транспорта и дорог, чтобы они организовали маршрут», — пообещал глава кабмина.

Напомним, что реконструкцией дороги Бишкек — Кара-Балта займется компания China Railway № 5, которую рекомендовал донор проекта — Азиатский банк развития. Минтранс 28 марта 2017 года подписал контракт с подрядчиком на выполнение строительных работ на автодороге Бишкек — Кара-Балта. Стоимость проекта $70 миллионов 239,8 тысячи. Реконструировать дорогу будут с 15-го по 61-й километр. Срок действия контракта — три года. Еще год установлен в качестве периода ответственности за дефекты. Таким образом, общий период реализации проекта — четыре года.

Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49709/
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