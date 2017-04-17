Чиновники обходят пешком кыргызко-узбекскую границу, уточняя ее линию

«Они пешком ходят и уточняют кыргызко-узбекскую границу», — заявил сегодня на заседании коалиции парламентского большинства премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

На заседании депутат Ирина Карамушкина отметила, что правительство принято ругать, чтобы не сглазить. Однако тут же подчеркнула, что за год правительству под руководством Сооронбая Жээнбекова удалось изменить ситуацию в лучшую сторону. Депутат уверена, что это произошло благодаря прозрачной и открытой работе. Особо нардеп отметила успехи кабмина в делимитации и демаркации государственной границы Кыргызстана.

По итогам 2016 года с Узбекистаном описано 76,5 процента границ, с Таджикистаном — 54 процента.

Сооронбай Жээнбеков ответил, что работа по делимитации и демаркации границы ведется довольно активно. Особенно с Узбекистаном. Делегации двух стран встречаются каждый месяц. Даже сейчас представители Кыргызстана находятся в Намангане (Узбекистан) по этому вопросу.

«По всем границам они пешком проходят и уточняют. Четыре дня назад мне звонил премьер-министр Узбекистана и сказал, что они готовы работать в этом направлении и подписывать документы», — рассказал Сооронбай Жээнбеков.