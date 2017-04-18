Радиоактивный уголь на ТЭЦ Бишкека хранят как вещественное доказательство

Радиоактивный уголь, завезенный на ТЭЦ Бишкека в 2011 году, хранят как вещественное доказательство. Об этом заявили сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

Его председатель Кожобек Рыспаев спросил у энергетиков, почему до сих пор не решен вопрос с вывозом радиоактивного угля. «Он не вывезен и не сжигается. Если МЧС дает разрешение, то нужно его сжечь. Зачем хранить? Специалисты всегда называют разный фон. Если он не опасен, то нужно использовать», — сказал он.

Вице-премьер-министр Олег Панкратов ответил, что необходим судебный акт, чтобы принять решение, а пока уголь хранится как вещественное доказательство.