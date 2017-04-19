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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша должны находиться на заседании в среду и четверг

Депутаты Жогорку Кенеша должны обязательно находиться на заседании парламента в среду и четверг. Об этом сегодня заявила вице-спикер Алтынай Омурбекова.

Депутат Евгения Строкова выступила, как и многие другие народные избранники, против поправок в регламент в части прогулов. «У нас не регламентированный рабочий день. Мы работаем и в выходные. Отсутствие в зале не говорит о том, что депутат не работает. Меня, к примеру, сейчас ждет избиратель. Информационный отчет по командировке должен быть. Но не губительный же», — сказала она.

Алтынай Омурбекова пояснила, что депутаты обязаны в среду и четверг находиться в зале заседаний. «Это планирование рабочего дня. Встречи с избирателями нужно назначать на другие дни. Вы можете выйти на 10 минут. Но на заседании должны быть», — ответила она.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49875/
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