Деньги на перевод населенных пунктов в категорию сел нашли спонсоры. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила директор Государственного агентства местного самоуправления и межэтнических отношений Джумагуль Эгамбердиева.

По ее словам, перевести в категорию села планируется пять населенных пунктов. Некоторые из них находятся на границе с Узбекистаном, поэтому это решит и приграничные вопросы.

Она добавила, что процедура не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.

«Некоторые населенные пункты перешли на самофинансирование. Потребуется 100–110 тысяч сомов на зарплату главе айыл окмоту и вывески. Появились спонсоры, которые возьмут на себя расходы», — сказала Джумагуль Эгамбердиева.