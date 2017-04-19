Анвар Артыков: Ни одного человека мы не назвали мародером

Депутатская комиссия по изучению вопросов, касающихся фактов мародерства, разграбления банковских ячеек в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, включая ЗАО «Альфа Телеком», ЗАО «Бишкекская нефтяная компания», ОАО «ТНК «Дастан», АО «АзияУниверсалБанк», ГП «Кыргызкомур», ранее принадлежавших окружению свергнутого президента Курманбека Бакиева, вопроса по Кадыржану Батырову и о необоснованном повышении тарифов за оказание интернет-услуг ОАО «Кыргызтелеком», подготовила аналитику, но не нашла виновных. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Анвар Артыков.

По его словам, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела.

«Мы ни одного человека не назвали мародером или преступником. Мы подготовили аналитику. Нельзя говорить все, что на язык приходит. Люди почитают и сами сделают выводы, — сказал Анвар Артыков. — Что мы должны были написать? Что дело возбуждено неверно, если факты сами за себя говорят?»