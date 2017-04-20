Фарид Ниязов о дискуссии по дате президентских выборов

Советник президента Кыргызстана Фарид Ниязов прокомментировал дискуссию по дате президентских выборов.

«В последние дни вновь поднялся вопрос о дате выборов президента страны, который обсуждался почти шесть лет назад в Жогорку Кенеше. В 2011 году разговоры завершились принятием конституционного закона, в котором депутаты четко прописали, что президентские выборы «проводятся в третье воскресенье ноября, в котором истекает срок полномочий президента, на который он был избран». Закон инициирован группой депутатов (в том числе и лидером «Ата Мекена» Омурбеком Текебаевым) и подписан тогда же президентом КР Розой Отунбаевой», — отметил он.

Это закон, принятие которого предусмотрено Конституцией страны, и согласно ему Жогорку Кенеш обязан назначить выборы президента на 19 ноября 2017 года.

«В то же время президент Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял о возможности принятия поправок в конституционный закон и, соответственно, законодательного определения новой даты выборов. Насколько нам известно, лидером фракции СДПК Исой Омуркуловым в Жогорку Кенеш внесено официальное предложение о такой поправке и назначении выборов на «третье воскресенье октября», то есть на месяц раньше, чем в действующем законе. По мнению многих политиков и экспертов, эта дата выглядит как наиболее оптимальная.

И только в случае принятия Жогорку Кенешем вышеуказанной поправки можно будет говорить об изменении даты выборов и ставить соответствующие задачи.

Общеизвестно, что инициатором реформы избирательной системы и гарантом чистых выборов в Кыргызстане выступает президент Алмазбек Атамбаев. Именно от него народ ждет гарантий честных выборов, и именно с его именем в народе связывают позитивные изменения выборного процесса. Поэтому он всегда ставит эти вопросы перед правительством страны, Центризбиркомом и другими государственными органами», — сказал Фарид Ниязов.

«Во-первых, одним из инициаторов принятия действующего конституционного закона был сам Омурбек Текебаев. Во-вторых, кто мешал фракции «Ата Мекен» выступить за изменение конституционного закона раньше? В-третьих, очень похоже на то, что депутаты «Ата Мекена» хотели просто внести очередную смуту в политическую жизнь Кыргызстана. В-четвертых, определение срока, на который избирается президент или парламент, абсолютно не мешает тому, что законодательство многих стран мира допускает сохранение полномочий действующих президентов или депутатов до вступления в должность вновь избранных их преемников. В России, например, Конституция также определяет срок избрания на 6 лет, но в случае несостоявшихся выборов федеральный закон предусматривает продолжение исполнения действующим президентом своих полномочий до инаугурации вновь избранного президента», — уверен советник.

Ранее «Ата Мекен» призвал депутатов Жогорку Кенеша рассмотреть вопрос о дате выборов президента Кыргызстана.