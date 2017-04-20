От правительства требуют вспомнить о приграничных селах

Депутаты требуют от правительства обратить внимание на проблемы приграничных сел, которые находятся вблизи не описанных участков границы с Узбекистаном. С такой просьбой к кабмину обратился депутат Алмазбек Эргешов.

По его словам, на сегодня граничат с Узбекистаном семь айыл окмоту. Длина границы составляет 136 километров, и есть села, которые находятся непосредственно на границе. Уже подготовлены и отправлены в правительство документы об определении их статуса.

«Но вопрос не решен до сих пор. Отдельно хотелось бы поговорить о селе Дербес. Это богом забытое место. Оно находится на территории вдоль границы. При этом из 30 километров границы только пять уточнены. Остальные даже не огорожены. Неогороженный участок границы вызывает проблемы для людей, которые пасут скот. А все потому, что животные убегают на соседнюю территорию. Их очень сложно вернуть. Там живет 1,2 тысячи человек. Воду пьют из канала. А когда насос не работает, возят питьевую воду на расстояние 15–20 километров от дома. Школы в их селе нет. Люди очень просят решить вопрос», — рассказал о трудностях сельчан Алмазбек Эргешов.