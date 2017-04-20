Президент Казахстана предложил запретить ношение черной мусульманской одежды

Короткие брюки и борода, никабы и хиджабы не соответствуют традициям населяющих Казахстан народов. Об этом заявил президент Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Духовного управления мусульман РК, сообщил Tengrinews.kz.
На встрече Нурсултан Назарбаев обратил внимание на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения. «В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороды и подрезают себе брюки. Увеличивается число казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Казахи надевают черную одежду в траурное время», — заявил Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежде казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией.
Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, что будет с государством? Мы не допустим этого.Нурсултан Назарбаев
«Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата. Это интересы всего народа Казахстана, его будущего», — сказал Нурсултан Назарбаев.