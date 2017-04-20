19:53
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Власть

Выборы президента Кыргызстана могут пройти в третье воскресенье октября

Выборы президента Кыргызстана могут пройти в третье воскресенье октября. Об этом ИА «24.kg» сообщил лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов.

По его словам, соответствующий законопроект с поправками уже внесен в Жогорку Кенеш и принят в первом чтении. «Таким образом, мы избежим кривотолков и ажиотажа. Выборы пройдут в соответствии с Конституцией, и мы уложимся в необходимые сроки с учетом второго тура», — пояснил Иса Омуркулов.

Отметим, ранее советник главы государства Фарид Ниязов прокомментировал дискуссию по дате президентских выборов. А депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» заявляли, что они должны пройти 27 августа 2017 года.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50041/
просмотров: 3723
Версия для печати
Материалы по теме
Евгения Строкова: Закон о госзакупках написан словно для прокуратуры
Самая большая проблема в госзакупках — в разработке квалификационных параметров
Депутаты считают, что в Кыргызстане скоро некому будет работать, все уедут
Правительство Кыргызстана неправильно отчитывается перед «Ата Мекеном»
Икрамжан Илмиянов назначен советником президента Кыргызстана
Социалисты заявили о давлении на сотрудников фракции
Накануне выборов-2017. Политики призывают к единству и согласию
Фарид Ниязов о дискуссии по дате президентских выборов
Дело мародеров. Парламент обсуждает скандальную тему
Алмазбек Атамбаев и глава МИД Ирана обсудили вопросы сотрудничества
Популярные новости
Выборы президента Кыргызстана по&nbsp;Конституции должны состояться 27 августа Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10&mdash;14 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10—14 апреля
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!