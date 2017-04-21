Экс-глава «Кыргызтелекома» отдал председателю Госкомсвязи внедорожник

Экс-глава ОАО «Кыргызтелеком» Эмиль Ешеналиев отдал председателю Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыту Шаршембиеву внедорожник. Об этом говорится в заключении депутатской комиссии.

Депутаты изучили законность действий бывшего руководителя компании по подписанию контрактов, повышающих тарифы на Интернет.

«Дополнительно установлено, что председатель правления «Кыргызтелекома» Эмиль Ешеналиев отдал в пользование главе Госкомсвязи Бакыту Шаршембиеву служебную автомашину внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200», кабинет с мебелью и остальные помещения третьего этажа административного корпуса здания акционерного общества. Произвел незапланированные расходы на ремонт пустующих помещений для размещения сотрудников, освободивших свои кабинеты. Аренда не оформлена, прошло более 6 месяцев, оплаты не поступило», — говорится в заключении.

Напомним, в конце ноября 2016 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного заключения руководством ОАО «Кыргызтелеком» договоров с Казахстаном на закупку Интернета.