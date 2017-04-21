Правительство Кыргызстана неправильно отчитывается перед «Ата Мекеном»

Сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» отчет правительства Кыргызстана представляет вице-премьер-министр Олег Панкратов.

Он доложил, какие позиции занимает Кыргызстан в международных рейтингах. Депутат Каныбек Иманалиев перебил его, сказав, что эти данные ни о чем не говорят.

«Правительство неправильно отчитывается. Расскажите, что вы сделали за год. Не нужно выступать как независимый эксперт», — сказал нардеп.

«Я даю отчет в том формате, который утвержден», — ответил Олег Панкратов и продолжил зачитывать подготовленный отчет.