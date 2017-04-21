Феликс Кулов призывает не критиковать, а предлагать пути развития Кыргызстана

Экс-депутат парламента Феликс Кулов призывает не просто критиковать, а предлагать пути развития Кыргызстана. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

«Сегодня, когда многие начинают критиковать, им все аплодируют. Критиковать мы умеем все, особенно на кухне. Потом эти кухонные разговоры превращаются в политику. В итоге получаются сплошные оскорбления и навешивание ярлыков. Очень важно сегодня создать политическую конкуренцию», — сказал Феликс Кулов.

Он отметил, что представляет Форум политических партий, общественных деятелей и молодежных организаций. Форум планирует провести круглые столы, где обсудят несколько тем, в том числе о текущей политической ситуации, совершенствовании госустройства в целях устранения и недопущения коллективной безответственности и обеспечения политической стабильности; как реализовать на практике лозунг «Дорогу молодым!»; конкретные экономические проекты, концепции, идеи, предложения для развития страны и регионов. Наиболее значимые проекты после рассмотрения на круглых столах будут предложены кандидатам в президенты для включения в предвыборную программу.

«Мы хотим создать политическую конкуренцию взглядов и идей. Для нас не имеет значения возраст участников. При этом форум не намерен выдвигать единого кандидата в президенты. Для начала мы должны узнать, чего хочет кандидат», — подчеркнул Феликс Кулов, добавив, что и сам не намерен баллотироваться в президенты.