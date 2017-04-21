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Власть

Депутаты предлагают аккредитовать учебные заведения в госорганах

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают разрешить образовательным организациям проходить аккредитацию в уполномоченных государственных органах. Речь об этом зашла на заседании фракции СДПК.

По словам инициаторов законопроекта, в настоящее время образовательные учреждения, включая дошкольные и внешкольные, каждые пять лет проходят аккредитацию только в частных, независимых агентствах.

Одно учреждение тратит на это, по самым скромным подсчетам, 60 тысяч сомов.

Как отметили депутаты, так как большинство образовательных учреждений государственные, то каждые пять лет необходимо выделять из бюджета 200 миллионов сомов на их аккредитацию. Народные избранники предложили разрешить школам, детским садам, лицеям проходить аккредитацию и в госоргане.

В первом чтении депутаты фракции одобрили законопроект о внесении изменений в законы «Об образовании» и «О лицензионно-разрешительной системе в КР».
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50130/
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