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Власть

Феликс Кулов видит достойных кандидатов в президенты Кыргызстана

Феликс Кулов видит достойных кандидатов в президенты Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

Однако называть конкретные имена он не стал. «Иначе это будет расценено, как моя поддержка», — сказал он.

Феликс Кулов отметил, что не все кандидаты в президенты еще определились. «На одном из форумов звучали предложения выдвинуть единого кандидата от оппозиции. Я к этому отношусь немного критически. Как можно говорить о едином кандидате? Оппозиционер — понятие растяжимое», — добавил он.

Сегодня идет притирка, разведка. Выстрел произойдет в мае, появится конкретика.

Феликс Кулов
Не исключает политик и появления неожиданной фигуры в кандидаты на пост президента.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50131/
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