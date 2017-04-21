Феликс Кулов видит достойных кандидатов в президенты Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

Однако называть конкретные имена он не стал. «Иначе это будет расценено, как моя поддержка», — сказал он.

Феликс Кулов отметил, что не все кандидаты в президенты еще определились. «На одном из форумов звучали предложения выдвинуть единого кандидата от оппозиции. Я к этому отношусь немного критически. Как можно говорить о едином кандидате? Оппозиционер — понятие растяжимое», — добавил он.

Сегодня идет притирка, разведка. Выстрел произойдет в мае, появится конкретика. Феликс Кулов

Не исключает политик и появления неожиданной фигуры в кандидаты на пост президента.