Депутаты парламента инициируют закон о реализации права граждан на ипотеку

Депутаты фракции «Республика — Ата Журт» инициируют законопроект о реализации права граждан на ипотечное кредитование. Об этом на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше сказал депутат Жыргалбек Турускулов.

По его словам, в Конституции прописаны права граждан на жилье (статья 46 Конституции КР) и на жилье через ипотеку (статья 67 Конституции КР), но эти права не подкреплены законодательно.

«В 2008-м и 2010 годах правительство включило ипотеку в программу по обеспечению жильем, но не реализовало ее. И мы инициируем закон, чтобы правительство было обязано исполнять программу ипотечного кредитования», — сказал депутат.

По его словам, сейчас банки снизили ставки до 10 процентов. Депутаты намерены прописать законодательно, чтобы первоначальный взнос не превышал 10 процентов от общей стоимости жилья, и продлить срок погашения.

Порой первоначальный взнос составляет 30 процентов, и мы хотим прописать, чтобы он не превышал 10 процентов. Сейчас срок выдачи кредита составляет 3-5 лет, мы же хотим узаконить, чтобы он был не менее 15 лет. Жыргалбек Турускулов

Он отметил, что при облегчении условий гражданам будет выгодно брать ипотечный кредит.

«Если, скажем, однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров стоит 1 миллион 400 тысяч сомов, то по новому закону можно будет платить ежемесячно по 18 тысяч сомов. Многие люди живут на съемных квартирах и платят по $200, $300. Так чем платить кому-то, лучше платить за свой дом», — сказал Жыргалбек Турускулов.

Как отметил депутат Марат Аманкулов, в Бишкеке уже действует аналог ипотечного кредитования для муниципальных служащих.

«Молодые сотрудники муниципалитета могут внести 30 процентов от стоимости жилья, а остальные 70 платить в течение 5 лет. В бюджете города предусмотрена на этот кредит субсидия, то есть кредит беспроцентный», — сказал Марат Аманкулов.