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Власть

Евгения Строкова: Закон о госзакупках написан словно для прокуратуры

Закон о госзакупках как будто специально написан для работников прокуратуры. Об этом сказала депутат Евгения Строкова на заседании фракции СДПК, где рассматривали законопроект о внесении изменений в закон о государственных закупках.

По ее словам, проверяющие органы всегда могут найти нарушения.

«Выберешь по качеству — говорят: почему цены не смотрели? Выберешь по низкой цене — говорят: почему качество не смотрели? Всегда найдут лазейку», — сказал депутат и предложила, чтобы в состав тендерных комиссий включали представителей Счетной палаты, прокуратуры, чтобы те тоже несли ответственность за закупки.

Из своего опыта скажу: приглашаешь депутата — сроду не пойдет в тендерную комиссию, а как проверять - все бегут. Почему клеймят все то же образование, медицину? Для того, чтобы протащить своего производителя.

Евгения Строкова

По ее словам, так же поступают и представители гражданского общества.

«То же самое делает гражданское общество, с мясопродукцией было так. А как потом проверили, они просто хотели протащить своего человека», — отметила депутат.

По ее словам, часто проблема оказывается и в самих поставщиках. «У каждого своя «крыша». Если претензии к поставщику — приходит «крыша» и проверяет, придираясь», — сказала депутат.

Она отметила, что закон о госзакупках ничего не изменит, пока не изменится само сознание граждан.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50185/
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