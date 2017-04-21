01:54
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Власть

Президенты Кыргызстана и Венгрии обменялись поздравительными телеграммами

Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Венгрии Янош Адер обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

«Уверен, что сложившиеся дружественные отношения будут и в дальнейшем развиваться в позитивном русле на основе взаимовыгодного сотрудничества на благо наших народов», — говорится в послании Алмазбека Атамбаева.

Глава государства особо отметил вклад венгерских партнеров в проведение вторых Всемирных игр кочевников в 2016 году, которые стали глобальной площадкой демонстрации традиций и культуры различных стран. Алмазбек Атамбаев пожелал народу Венгрии мира и процветания.

В послании президента Венгрии Яноша Адера отмечено, что результаты, достигнутые за прошедшие четверть века, служат хорошей основой для еще большего укрепления взаимовыгодных политических, экономических и культурных связей. Он заверил, что государство остается приверженным укреплению дружбы и расширению сотрудничества между народами двух стран.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50204/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Фракция «Ата Мекен» признала работу правительства неудовлетворительной
Кыргызстан с 1992 года не платил членские взносы в ЮНИДО
Президент Кыргызстана готовится к визиту в Узбекистан
Темир Сариев считает, что Кыргызстану необходимо национальное пробуждение
Алмазбек Атамбаев предложил сосредоточиться на устранении барьеров в ЕАЭС
Журналисты нашли в Турции еще одну компанию, принадлежавшую президенту
Алмазбек Атамбаев считает, что на смену ИГИЛ придет другая организация
Владимир Путин пообещал не допустить «цветных» революций в России и странах ОДКБ
Узбекистан и Кыргызстан обсудят вопросы приграничного сотрудничества
Депутат предлагает продавать сельхозпродукцию в Китай, если она не нужна в ЕАЭС
Популярные новости
Выборы президента Кыргызстана по&nbsp;Конституции должны состояться 27 августа Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10&mdash;14 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10—14 апреля
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!