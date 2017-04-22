Кыргызстан: кадровые перестановки за 17—21 апреля

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Икрамжан Илмиянов назначен советником президента Кыргызстана на общественных началах.

Фото sdpk.kg. Cоветник президента Кыргызстана на общественных началах Икрамжан Илмиянов родился 1 июля 1975 года в селе Катран Баткенской области. Окончил Кыргызский государственный университет имени Арабаева, экономист.

Несколько лет проработал водителем в АО «Кыргызавтомаш» и АО «Электротехник»;

2009–2010 — экономист ОАО «Медиафорум»;

2010–2011 — помощник первого заместителя председателя временного правительства;

2010–2011 — помощник премьер-министра КР;

2011–2012 — заместитель руководителя аппарата президента КР;

2012–2015 — первый заместитель руководителя аппарата президента КР;

2015–2016 — советник президента.

Ранее Икрамжан Илмиянов стал новым президентом Федерации кок-бору Кыргызстана.

Сагынбек Исмаилов назначен заместителем председателя Государственной службы исполнения наказаний.

Сагынбек Исмаилов занимал должности начальника Главного управления уголовного розыска МВД КР, затем заместителя директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ от МВД КР.

Калиман Маматова назначена первым заместителем председателя Фонда обязательного медицинского страхования.

О Калиман Маматовой стало известно в 2014 году, когда она возглавила отдел лицензирования медицинских и фармацевтических услуг Министерства здравоохранения. Тогда общественность возмутило, что жену брата экс-премьер-министра Джоомарта Оторбаева назначили на должность без конкурса.

Министр Динара Сагинбаева прокомментировала назначение родственницы премьер-министра, отметив, что Калиман Маматова очень хорошо знает систему здравоохранения: она возглавляла ЦСМ № 16, работала в ФОМС, аппарате президента.

Азамат Усенов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Китайской Народной Республике.

Кандидатуру зятя мэра Бишкека Албека Ибраимова Азамата Усенова одобрили депутаты 13 апреля.

Он сменил на должности Канайым Бактыгулову, назначенную в 2013 году.

Азамат Усенов родился в 1980 году. Окончил Институт права Китайского народного университета, а также Институт международных отношений этого же вуза.

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2005–2006 — атташе департамента консульской службы, департамента восточных стран МИД КР;

2006–2007 — сотрудник в визовом пункте МИД КР в Урумчи (СУАР КНР);

2007–2011 — атташе, третий секретарь Посольства КР в КНР;

2011–2013 — второй секретарь департамента восточных стран МИД КР;

2013–2015 — эксперт отдела внешней политики аппарата президента КР;

2015–2016 — заведующий ситуационно-аналитическим сектором отдела внешней политики аппарата президента КР.

С января 2016 года работал заместителем министра иностранных дел КР.

Эркин Сопоков назначен генеральным консулом Кыргызстана в Стамбуле.

Фото из Интернета. Генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков

Кандидатура одобрена депутатами ЖК.

Родился 20 марта 1968 года. Окончил Ташкентский исламский институт, Кыргызский государственный педагогический университет, Бишкекский филиал Московского института предпринимательства и права.

Трудовую деятельность начал рабочим в совхозе «Кадамджай», затем работал учеником кочегара в котельной убойного пункта, водителем на предприятии «Кыргызавтомаш». Известно, что на «Кыргызавтомаше» он был личным водителем будущего президента Атамбаева.

С 2006-го работал в системе Государственной налоговой службы КР и за четыре года прошел путь от заместителя начальника ГНС по Ысык-Атинскому району до зампредседателя ГНС КР.

Последнее место работы — директор госучреждения «Государственная резиденция № 1» при Управлении делами президента и правительства.

Главным редактором Ошской областной газеты «Уш Садоси» назначена Сохиба Шакирова.

Директор департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Бактыгуль Норузбаева 15 апреля представила трудовому коллективу редакции Сохибу Шакирову в качестве главного редактора. Об этом сообщили в Минкультуры.

Сохиба Шакирова родилась 28 марта 1980 года. Окончила филологический факультет Ошского государственного университета, Кыргызско-Узбекский университет, Академию государственного управления при президенте КР.

Трудовую деятельность начала в 1997 году преподавателем узбекского языка и литературы в школе № 29;

С 2001 года — учредитель и генеральный директор ОсОО «Учебный центр «Бегайым». В 2007–2008 годах работала лектором по востоковедению и преподавателем курсов журналистики в Университете Мармара (Стамбул).

2008–2017 — главный редактор газеты и сайта «Альянс-Пресс»;

2012–2014 — работа в мэрии Оша.

О кадровых перестановках с 10 по 14 апреля читайте здесь.