Генпрокурор доложил президенту о ситуации с градостроительством в Бишкеке

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня принял генерального прокурора Индиру Джолдубаеву. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, президента проинформировали о работе по надзору за соблюдением законодательства в сфере архитектуры и градостроительства в столице.

Как сообщается, прокуратура проводит работу по устранению коррупционных рисков в этой сфере, в том числе путем инициирования поправок в законы и нормативные правовые акты.

Индира Джолдубаева доложила, что в столице демонтируют незаконно возведенные капитальные и малые объекты, проводят инвентаризацию всех ранее возбужденных уголовных дел данной категории, говорится в сообщении.

Президент дал Генеральной прокуратуре ряд поручений, касающихся обеспечения законности в сфере градостроительной деятельности - в первую очередь в Бишкеке, отметил отдел.