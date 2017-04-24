Дорогу Бишкек — Чалдовар могут построить по системе государственно-частного партнерства. Об этом сообщил сегодня на объединенном заседании парламентских комитетов по бюджету и финансам и экономической и фискальной политике первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, уже разработано 13 проектов государственно-частного партнерства. По всем готовится технико-экономическое обоснование. Среди проектов ГЧП есть идеи в сфере здравоохранения, муниципальных парковок, по развитию Бишкека.

«Есть проекты по строительству таможенных центров, туристической базы, строительству автодороги Бишкек — Чалдовар. Все проекты подготовлены правительством за счет государства. При этом один — в сфере здравоохранения — должен заработать к концу года», — сказал он.

Депутат Торобай Зулпукаров добавил, что относительно автодороги Бишкек — Чалдовар инвесторы предложили четыре варианта строительства и готовы профинансировать проект на сто процентов.