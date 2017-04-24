Алмазбек Атамбаев поручил вовремя завершить реконструкцию трассы Балыкчи-Корумду

Алмазбек Атамбаев ознакомился с ходом реконструкции автодороги Балыкчи — Чолпон-Ата — Корумду. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата президента КР.

По его данным, министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов доложил главе государства о том, что строительные работы развернуты на всех основных участках реконструируемой автодороги. По словам министра, к началу туристического сезона планируется завершить все основные асфальтные работы на участке Чок-Тал — Чолпон-Ата.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что с учетом изыскания средств для продолжения работ по реконструкции трассы дорожникам необходимо обеспечить качество всех строительных работ и своевременно их завершить.

Президент особо отметил, что необходимо улучшить инфраструктуру автомобильной дороги Балыкчи — Корумду, чтобы она отвечала всем требованиям, была безопасной и удобной для туристов и жителей расположенных вдоль нее населенных пунктов.