Рыскелди Момбеков: Только мечети и школы строят в Кыргызстане

В Кыргызстане строятся только мечети и школы. Об этом сегодня на заседании профильного комитета парламента заявил депутат Рыскелди Момбеков.

Он возмутился недостаточным вниманием к сфере культуры и слабой работой над повышением нравственности.

«Клубы становятся частными. Максимум, на что выделяют деньги, — на ремонт существующих драмтеатров. В городе Таласе, к примеру, строить драмтеатр начали еще в 2008 году. До сих пор объект не завершен. Не было смысла вообще его строить, раз средства выделяют по капле, по 5–7 миллионов сомов», — сказал нардеп.