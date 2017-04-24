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Власть

В парламенте Кыргызстана рассматривают еще одну дату выборов — 1 октября

В парламенте Кыргызстана решают, когда избирать президента страны. Об этом ИА «24.kg» сообщил вице-спикер Данияр Толонов.

По его словам, сейчас проводятся консультации по вопросу, на какую дату назначить избирательную кампанию.

Мнения разделились. Одни депутаты предлагают 15 октября 2017 года, другие - 1 октября.

«Если мы проведем выборы 19 ноября, то не уложимся в срок ни с официальным подведением итогов ЦИКом, ни с подготовкой к инаугурации нового главы государства. Нельзя исключать второго тура выборов. А он по Конституции должен пройти в течение 30 дней после первого, то есть мы никак не можем провести выборы в ноябре. Мое мнение: оптимальный вариант 15 октября», — рассказал Данияр Толонов.

Ранее лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов заявлял ИА «24.kg», что соответствующий законопроект с поправками уже внесен в Жогорку Кенеш и принят в первом чтении — президентские выборы могут пройти в третье воскресенье октября.

«Таким образом, мы избежим кривотолков и ажиотажа. Выборы пройдут в соответствии с Конституцией, и мы уложимся в необходимые сроки с учетом второго тура», — пояснял Иса Омуркулов.

Отметим, ранее советник главы государства Фарид Ниязов прокомментировал дискуссию по дате президентских выборов. А депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» заявляли, что президентские выборы должны пройти 27 августа 2017 года.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50341/
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