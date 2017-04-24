В парламенте Кыргызстана решают, когда избирать президента страны. Об этом ИА «24.kg» сообщил вице-спикер Данияр Толонов.
По его словам, сейчас проводятся консультации по вопросу, на какую дату назначить избирательную кампанию.
Мнения разделились. Одни депутаты предлагают 15 октября 2017 года, другие - 1 октября.
Ранее лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов заявлял ИА «24.kg», что соответствующий законопроект с поправками уже внесен в Жогорку Кенеш и принят в первом чтении — президентские выборы могут пройти в третье воскресенье октября.
«Таким образом, мы избежим кривотолков и ажиотажа. Выборы пройдут в соответствии с Конституцией, и мы уложимся в необходимые сроки с учетом второго тура», — пояснял Иса Омуркулов.
Отметим, ранее советник главы государства Фарид Ниязов прокомментировал дискуссию по дате президентских выборов. А депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» заявляли, что президентские выборы должны пройти 27 августа 2017 года.