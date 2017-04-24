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Власть

Депутат предложил пересмотреть функции айыл окмоту

Депутат Акылбек Жапаров на заседании аграрного комитета Жогорку Кенеша предложил пересмотреть функции айыл окмоту.

По его словам, сегодня айыл комоту не несет ответственности за многие важные вопросы.

Недавно приняли закон об идентификации животных, спрашиваю у них: вы несете отвественность за идентификации? Говорят: нет, для этого нам нужны делегированные полномочия, деньги.

Акылбек Жапаров

Как он отметил, сегодня местные власти в селах заняты лишь некоторыми вопросами, тогда как большинство вопросом остаются нерешенными.

«Айыл окмоту только проводят конкурсы по распределению земель фонда перераспределения, а до остальных 75 процентов земель нет дела», — сказал депутат.

По словам народного избранника, местные власти не занимаются вопросами сокращения бедности, лесов, ирригацией, водоснабжением.

«Мы им дали двухуровневый бюджет, деньги, но не определили четко функции, полномочия, надо определить 5–6 четких функций, они должны отвечать за землю, леса, животных», — сказал депутат.

Акылбек Жапаров предложил дать айыл окмоту полномочия создавать предприятия для содействия развитию сельского хозяйства.

«Мы должны им дать такую возможность», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50342/
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