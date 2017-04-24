Школы в Кыргызстане строят там, где живут «родственники министров или депутатов»

«Школы в Кыргызстане строят там, где живут «родственники и знакомые министров, депутатов или других влиятельных людей, а не там, где нужно», — заявил сегодня на заседании профильного комитета парламента нардеп Алмазбек Токторов («Кыргызстан»).

По его словам, за последние пять лет по республике ввели в эксплуатацию около 30 школ, которые сегодня недоукомплектованы. «Построены, но с избыточной мощностью. И в то же время у нас есть школы, где в три смены учатся дети. Но там мы не строим», — возмутился Алмазбек Токторов.

«При строительстве соцобъектов самый решающий голос должен быть за Министерством образования, а не за Минфином или Госстроем», — подчеркнул он.

«Мне сложно поддержать вас. Некоторые из вас работают, стараются, я понимаю, что вас по рукам и ногам связывают. Правительство — коллегиальный орган, говорят: «Денег нет, куда ты рыпаешься?» Каждого министра, который запрашивает деньги из бюджета, одергивают. Но в то же время министр должен поднимать голос, мы с вас будем спрашивать», — сказал Алмазбек Токторов, обращаясь к членам правительства.

На заседании обсуждают отчет премьер-министра о работе кабмина за 2016 год.