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Власть

МВД: Благодаря видеофиксации ДТП в бюджет поступило 9 миллионов сомов

Благодаря видеофиксации ДТП в бюджет поступило 9 миллионов сомов. Об этом сегодня проинформировали на заседании профильного комитета.

Как рассказал заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, видеокамеры, установленные в Военно-Антоновке, на трассе Бишкек — Кара-Балта, зафиксировали более 82 тысяч нарушений. В бюджет поступило более 9 миллионов сомов.

В настоящее время МВД ищет финансы, чтобы установить подобные камеры в других городах. В частности, в Караколе проводят анализ участков, где следует установить аппаратуру. Ожидается, что скоро в Кыргызстане заработают проекты «Безопасный город» и «Чистое общество».
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50410/
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