Проект «Безопасный город» будет реализован. Вне зависимости от судов

Проект «Безопасный город» будет реализован, вне зависимости от судебных разбирательств. Об этом сегодня на заседании профильного комитета сообщил заместитель министра ВД Курсан Асанов.
По его словам, дело рассматривается в Верховном суде. Параллельно с этим проводится исследование по «Безопасному городу». В Бишкеке 19 комплексов необходимо установить.
«Вопрос в финансах. Несмотря на судебные разбирательства, реализация начнется в этом году», — заверил Курсан Асанов.
Как показывает статистика, 86 процентов ДТП происходят по вине водителей.