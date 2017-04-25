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Власть

Депутат интересуется, ездят ли сотрудники Минтранса на машинах подрядчиков

Депутат Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров интересуется, ездят ли сотрудники Минтранса на машинах подрядчиков. Вопрос он поднял сегодня на заседании профильного комитета.

Торобай Зулпукаров запросил полную информацию о том, как проводился тендер по отбору подрядчика, кто подавал заявки, почему выбрали именно эту компанию.

«Ездят ли чиновники на машинах подрядчиков? Были у нас такие случаи», — спросил он.

Чиновники Министерства транспорта и дорог заверили, что такая практика в прошлом.

Ранее ИА «24.kg» стало известно, что Фонд по управлению государственным имуществом выдал главе Минтранса в качестве служебной машины Toyota Prado, 2010 года выпуска, стоимостью 5,2 миллиона сомов. Государственный номер автомобиля 1050BK. Однако он не пользуется этой машиной, так как ездит на авто, предоставленном международным инвестором «Чайна Роуд энд Бридж».
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50431/
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