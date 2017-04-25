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Власть

Минтранс рассказал, почему асфальт на некоторых дорогах уложили в январе

Министерство транспорта и дорог рассказало, почему асфальт на некоторых трассах уложили в январе. Об этом стало известно сегодня на заседании профильного комитета.

В январе транспортники произвели ямочный ремонт на трассах Бишкек — Нарын — Торугарт, Бишкек — Алматы — Ташкент, вдоль рынка «Дордой», Бишкек — Кара-Балта. Использовали 41 тонну асфальта. Ремонт начали в связи с тем, что земля прогрелась до 15 градусов.

Депутат Рыскелди Момбеков раскритиковал за это Минтранс.

«На дорогах можно сажать картошку. Не надо было этого делать в январе. Сделайте ремонт сейчас. Раньше я ехал 29 минут, теперь 47», — сказал он.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50437/
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