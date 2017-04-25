Турецкий бизнес президента. Кто, кому, за сколько

Бывший член временного правительства Эдиль Байсалов сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» представил журналистам новые подробности сделок президента Алмазбека Атамбаева в 2000-е годы в Турции. Тогда, напомним, Алмазбек Атамбаев активно занимался бизнесом.

В 2000-м году завершилась президентская кампания, в которой участвовал Алмазбек Атамбаев. Он занял третье место с результатом почти 6,2 процента голосов. Спустя несколько дней после оглашения итогов гонки он вылетал в турецкий Измир, где приобрел, по словам Эдиля Байсалова, 1800 акций турецкой компании Gulcanlar Elektrik Elektronik за 45 миллиардов лир.

«Продавцами выступили Реджеп Гюльжан (1360 акций) и Левент Коркмаз (440 акций). Таким образом, Алмазбек Атамбаев стал 90-процентным владельцем акций в Gulcanlar Elektrik Elektronik. Еще 10 процентов (200 акций) принадлежали Левенту Коркмазу. Но Gulcanlar Elektrik Elektronik не была преобразована в Elektromed Elektronik, как об этом заявила 12 апреля 2017 года пресс-служба Атамбаева», — подчеркнул Эдиль Байсалов.

Он пояснил, что Алмазбек Атамбаев позже уступил 90 процентов доли в компании Gulcanlar Elektrik, а холдинг Elektromed никакого отношения к ней не имеет, это совершенно другое предприятие со своим уставным капиталом.

«Я не ставлю под сомнение финансовую состоятельность Алмазбека Атамбаева, я просто не понимаю, зачем нужно было вводить в заблуждение общественность, предоставляя недостоверную информацию? Это примерно так же, как если человек, торгующий на базаре «Дордой», говорит, что он владеет всем этим базаром. Компания Gulcanlar Elektrik Elektronik не стоила $35 миллионов, после ее реализации Атамбаеву удалось выручить $27 тысяч», — утверждает Эдиль Байсалов.

Ранее пресс-служба главы государства сообщила о встрече Алмазбека Атамбаева с генеральным прокурором Кыргызстана Индирой Джолдубаевой. Президент отчитался, откуда у него миллионы.

Эдиль Байсалов для сбора доказательств слетал в Турцию и показал документы, согласно которым еще в октябре 2002 года уставной капитал Elektromed Elektronik составлял 12 триллионов турецких лир и владели ее акциями Ахмет Кая, Али Фатих Шахин, Мехмет Шахин и компании Tunga Tekstil Konfeksiyon и Tepas Belgisayar Yazilim. Алмазбека Атамбаева среди собственников не было. И еще нюанс — уставной капитал Guncanlar Elektrik Elektronik был 50 миллиардов лир, то есть поглотить Elektromed Elektronik она не могла.

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«Что же касается Foreks Makina , то это вообще третья компания. Она никакого отношения к Elektromed Elektronik также не имеет», — рассказал Эдиль Байсалов.

Сведения о ней нашли журналисты издания Kloop.kg. Она принадлежала президенту Алмазбеку Атамбаеву и его супруге. Отмечается, что в декабре 2006 года Алмазбек и Раиса Атамбаевы продали свои доли в турецкой компании Foreks Makina. Она также связана с продажей электроприборов. В ней супругам принадлежало по 2,8 тысячи акций стоимостью 25 миллионов турецких лир каждая. Официально сделка принесла Атамбаевым 140 миллиардов лир, или около $98 тысяч по курсу на декабрь 2006 года. Рыночная цена сделки пока не оглашалась. При этом точно не известно, когда Алмазбек Атамбаев приобрел акции компании Foreks Makina. Данные есть в бумажном бюллетене, но они не опубликованы на сайте Торгового регистра Турции.

Foreks Makina попала во владение граждан Турции Левента и Ахмета Коркмазов. В 2012 году они перепродали компанию Ахмету Кайе из Termikel Group. В октябре 2015 года Ахмет Кайя объединил Foreks Makina с Elektromed Elektronik. Отметим, что именно после продажи последней компании Алмазбек Атамбаев заработал $35 миллионов.

Но никто же не будет продавать курицу, несущую золотые яйца. А продал он Foreks Makina не в 2006 году, как писали СМИ, а также в 2003-м. Просто в 2006 году внесли изменения в устав этой компании. Эдиль Байсалов

Активист требует, чтобы депутаты Жогорку Кенеша создали комиссию и выяснили, кто и с какой целью закрутил всю эту интригу вокруг бизнеса президента и по указанию кого пресс-служба президента предоставляет неверные сведения о компании, владельцем которой Алмазбек Атамбаев никогда не был и которую, соответственно, не мог продать.

«Алмазбек Атамбаев вполне мог себе позволить купить компанию в Турции», — заявил ранее журналистам Эдиль Байсалов.

По его словам, в начале 2000-х Алмазбек Атамбаев был довольно состоятельным человеком и достаточно успешным предпринимателем, он вполне мог по сходной цене приобрести в Турции компанию.

«Не думайте, пожалуйста, что он входил своей долей в уставной капитал каких-нибудь крупных компаний. У него действительно были две фирмы, но средней руки, и купленные отнюдь не за баснословные деньги», — сказал журналистам Эдиль Байсалов.