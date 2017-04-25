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Власть

Глава Госстроя игнорирует заседания Жогорку Кенеша

Глава Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Бактыбек Абдиев игнорирует заседания Жогорку Кенеша.

Комитет по экономической и фискальной политике планировал рассмотреть правки в Жилищный кодекс, в законы «Об индивидуальном жилищном строительстве в КР» и «О градостроительстве и архитектуре». Однако докладчик не явился. Пришел только его заместитель, который сказал, что Бактыбек Абдиев утром собирался прийти.

Комитет отказался рассматривать вопрос без главы агентства. «Третий или четвертый раз его зовем, он не приходит. Доведите до сведения премьер-министра Сооронбая Жээнбекова», — сказал председатель комитета Нурлан Макеев.

Позже выяснилось, что Бактыбек Абдиев находится на похоронах.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50470/
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