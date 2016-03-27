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В Караколе, по предварительным данным, на выборах в местный кенеш победила партия «Табылга»

27/03/16 21:07, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Караколе, по предварительным данным, на выборах в городской кенеш победила партия «Табылга». Она набрала 28,76 процента голосов избирателей, сообщает Центризбирком.

 

На втором месте СДПК с результатом 14,11 процента, на третьем - «Кыргызстан» (10,33), на четвертом – «Республика – Ата Журт» (8,96), на пятом – «Онугуу Прогресс» (8,38 процента)

 

Остальные партии, участвовавшие в гонке, не преодолели семипроцентный барьер. 

URL: http://www.24.kg/vybory/29748/

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