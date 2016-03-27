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На местных выборах в Кемине, по предварительным данным, победили социал-демократы, набрав 36,09 процента голосов избирателей. Об этом сообщает Центризбирком.
На втором месте «Республика – Ата Журт» (17,59 процента), на третьем «Замандаш» (10,23), на четвертом «Онугуу-Прогресс» (8,59), на пятом - «Улуу Кыргызстан» (8,45 процента).
Партии «Кыргызстан», «Бир Бол» и «Ата Мекен» семипроцентый барьер не преодолели.
URL: http://www.24.kg/vybory/29749/