RSS
facebookfacebookgoogale+
ВИЧ+. Я один из вас
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:31
НОВОСТИ ДНЯ:
Выборы
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

На местных выборах в Кемине, по предварительным данным, победили социал-демократы

27/03/16 21:08, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

На местных выборах в Кемине, по предварительным данным, победили социал-демократы, набрав 36,09 процента голосов избирателей. Об этом сообщает Центризбирком.

 

На втором месте «Республика – Ата Журт» (17,59 процента), на третьем «Замандаш» (10,23), на четвертом «Онугуу-Прогресс» (8,59), на пятом - «Улуу Кыргызстан» (8,45 процента).

 

Партии «Кыргызстан», «Бир Бол» и «Ата Мекен» семипроцентый барьер не преодолели. 

URL: http://www.24.kg/vybory/29749/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ