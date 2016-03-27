По предварительным данным, в Иссык-Кульской и Нарынской областях проголосовали около 50 процентов избирателей. Об этом сообщает ГРС КР.

По ее данным, в Токмаке зарегистрировано 28,499 тысячи избирателей, из них проголосовали 17,64 тысячи. На втором месте Ысык-Атинский район: проголосовали 56 процентов избирателей.

Сообщается, что процедура идентификации избирателей прошла при полном соблюдении требований законодательства, без каких-либо происшествий и инцидентов. Незначительные технические неполадки при идентификации избирателей устранены специалистами ГРС.

В Кыргызстане впервые прошли выборы депутатов местных кенешей с применением биометрической идентификации граждан. Ранее технологию опробовали на выборах в Жогорку Кенеш в 2015 году.