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ЦИК не станет составлять реестр жалоб от участников выборного процесса

11/04/16 16:08, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

ЦИК не будет составлять реестр жалоб от наблюдателей и участников выборного процесса. Все замечания, касающиеся нарушений в ходе голосования, направляются в прокуратуру.

 

ЦИК не стал рассматривать отдельно жалобу партии «Кыргызстан» на действия Токмакской ТИК. Как отметили члены Центризбиркома, жалобы касались нарушений при голосовании по форме №2 на некоторых участках. По словам главы ЦИК Туйгунаалы Абдраимова, вопрос будет изучаться отдельно вместе с ГРС.

URL: http://www.24.kg/vybory/30485/

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