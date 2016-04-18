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В списки избирателей в Токмаке попали 167 человек, прописанных в Нарыне

18/04/16 10:16, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В списки избирателей в Токмаке попали 167 человек, прописанных в Нарыне. ЦИК поручила органам прокуратуры расследовать данный факт.

 

Как сообщила ИА «24.kg» заместитель председателя комиссии Гульнара Джурабаева, это выяснилось в ходе местных выборов 27 марта. Наблюдатели также отмечают, что нарекания к спискам есть во всех населенных пунктах, и обнаружены они в ходе голосования. Как избиратели перекочевали из одного города в другой, выяснять также будут в ГРС.

URL: http://www.24.kg/vybory/30812/

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