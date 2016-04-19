Выборы торага Жогорку Кенеша, скорее всего, пройдут в два тура. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в парламенте.

Ранее уже сообщалось, что коалиция была вынуждена выставить на пост спикера палаты две кандидатуры – Каната Исаева (лидер фракции «Кыргызстан») и Бакыта Торобаева (лидер фракции «Онугуу-Прогресс»), так как мнения по этому вопросу в одной из фракций коалиции («Ата Мекен») разделились.

Теперь ожидается, что при голосовании на палате ни один из претендентов с первого раза необходимого количества голосов (61), скорее всего, не наберет. При этом решающими, как ни странно, могут оказаться голоса оппозиционных фракций, в частности «Республики – Ата Журт», которая имеет 28 мандатов. Как уточнили источники, для обсуждения вопроса фракция вновь соберется сегодня после 15.00.

При этом депутаты-оппозиционеры не берутся оценить шансы ни одного из кандидатов, так как даже коалиция большинства разделилась во мнениях, если не считать СДПК. Ее лидер Чыныбай Турсунбеков не исключил, что кандидаты могут договориться, и один из них снимет свою кандидатуру. Однако, как рассказали ИА «24.kg» источники, ни один из претендентов не намерен уступать другому в борьбе за кресло спикера.